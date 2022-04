TMW - Il futuro di Belotti è tutto da scrivere. Quattro club in A interessati, c'è anche il Milan

Fonte: tuttomercatoweb

Il futuro di Andrea Belotti è ancora avvolto nel mistero, ma quasi sicuramente non sarà al Torino. Ne è certo il presidente granata Urbano Cairo: "Belotti? Potrebbe aver già firmato per un altro club. Magari poteva anche comunicarcelo, ma va bene. Diciamo che dal 1° di febbraio era libero di firmare, teoricamente potrebbe anche averlo fatto... Deluso? Di questo tema ormai non parlo più".

Piste italiane

Difficile sapere se il Gallo abbia effettivamente firmato con un altro club, quello che è certo è che le pretendenti non mancano. La scorsa estate l'attaccante azzurro era stato corteggiato da Inter e Roma e a fine stagione le due piste potrebbero riaprirsi. Occhio anche all'Atalanta, con i nerazzurri pronti ala rivoluzione in estate. Infine la Fiorentina: i viola seguono da tempo il Gallo, per adesso la società smentisce ma la pista gigliata è concreta, visto che difficilmente la Fiorentina riscatterà Piatek. Per il gioco di Italiano Belotti sarebbe perfetto.

Il Gallo piace anche all'estero

Dall'Inghilterra restano in piedi le candidature del Newcastle e del West Ham. Ultimo, ma non per questo meno probabile, il Toronto. A oggi i canadesi sono il club che hanno voluto con maggior insistenza Belotti. La mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali, un restyling di Mancini che potrebbe ripartire da altri attaccanti può indurre l'attuale numero 9 granata a seguire le orme di Lorenzo Insigne, fare una nuova esperienza e avere una gratificazione economica certamente maggiore di quella che gli possono prospettare gli altri club.