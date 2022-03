TMW - Il "panchinaro" preferito di Klopp: con Origi il Milan cerca il jolly vincente in attacco

Fonte: di Ivan Cardia per tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Divock Origi è uno dei giocatori preferiti da Jurgen Klopp. Che però lo fa giocare pochissimo. Chi era a Genk prima di una partita di Champions League può ricordare come il tecnico tedesco bacchettò un cronista locale, reo di non aver menzionato l'attaccante belga tra i migliori prodotti del vivaio del club. "Liverpool legend", lo ebbe a definire Klopp, che in fin dei conti a Origi deve tantissimo.

L'eroe della Champions. Arrivato a Liverpool nel 2015, Divock non è mai davvero riuscito a imporsi con la maglia dei Reds. Almeno, non da titolare fisso: la stagione migliore resta la seconda, annata 2016/2017. Sette gol in trentaquattro presenze in campionato. A oggi, le apparizioni con la squadra inglese sono 167 complessive, quaranta le reti: non proprio numeri da bomber. Con una Champions da incorniciare, però: nel 2019, Origi decide con una doppietta la clamorosa rimonta sul Barcellona. Poi si prende la scena col definitivo 2-0 al Tottenham in finale. Leggenda, appunto. Pronto a fare armi e bagagli, anche perché la stagione in corso è anche quella nella quale ha visto mano il campo: soltanto dieci volte in tutto, con cinque gol.

Il jolly del Milan. Del tuttofare, Origi ha le caratteristiche. Perché sa fare il titolare ma anche la riserva, senza sollevare polveroni. Logico che, lasciando Liverpool, le cose possano cambiare. Del resto, nei rossoneri sarebbe con Giroud l'unico con una Champions in bacheca: è questione di gerarchie e anche di palmares. Sta di fatto che Origi jolly lo è anche a livello tattico: 185 centimetri per 78 kg, nasce centravanti e di lì svaria. Può agire su entrambe le fasce dell'attacco e l'età è abbastanza verde: classe '95, compirà ventisette anni a Pasqua. Il Diavolo di Maldini e Massara lo ha puntato come colpo a parametro zero: con l'obiettivo di chiudere a breve, per mettere a disposizione di Pioli una nuova freccia in faretra.