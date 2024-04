TMW - Impallomeni: "De Rossi e Pioli meritano la conferma a fine stagione"

In merito all'imminente sfida di San Siro tra Milan e Roma valevole per i quarti di andata di Europa League, ha parlato così alla trasmissione Maracanà per TMW Radio, Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore: ecco le sue parole.

Su Milan e Roma, i momenti dei due allenatori

"De Rossi sta facendo qualcosa di eccezionale, ma a prescindere da tutto De Rossi merita di avere l'opportunità di continuare. Sta rispettando le attese, si sta dimostrando all'altezza del compito. E anche Pioli. Meritano entrambi la riconferma".

Sarri, il Milan nel suo futuro?

"E' stimato, perché ho sentito anche di altre richieste dall'estero. Non ce lo vedo proprio caratterialmente al Milan, lo vedo più per un ambiente come Firenze. Al Milan non ce lo vedo proprio".