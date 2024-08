TMW - Impallomeni su Calabria: "Futuro a Roma? E' il capitano del Milan, vedremo che deciderà De Rossi"

Nel corso del consueto appuntamento con il programma estivo in onda sulle frequenze di TMW Radio Calciomercato e Ritiri, il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni ha parlato di Milan soffermandosi in modo particolare sui discorsi di calciomercato ed in particolare sulla trattativa che porterebbe Abraham al Milan. Interessante anche lo spunto sul futuro di Calabria:

Abraham al Milan come lo vede?

"Per me è un giocatore importante. Potrebbe fare bene nel Milan. Calabria contropartita? E' il capitano del Milan, vedremo. La Roma deve completare il mercato, manca qualcosa come centrale e terzino destro, vedremo che deciderà De Rossi".

Samardzic, se ne è parlato tanto ma ora tutto tace. Bisogna puntarci?

"Sta pagando a caro prezzo la vicenda Inter. E' sempre al centro di interessi ma è troppo alto il prezzo. Se l'Udinese chiedesse 15 mln andrebbe via domani, non so come mai in tutto questo tempo non lo ha mai comprato qualcuno. I dubbi sono legati al prezzo, a quella vicenda o da qualcosa a livello tecnico che non convince? Per me può far bene in una squadra già completa, non è un fenomeno ma un giocatore con buoni margini di crescita".