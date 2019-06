TMW - Inter, incontro col Sassuolo in sede. Si parla anche di Sensi

Milanesi molto attive quest'oggi nelle rispettive sedi: vi abbiamo raccontato del grande traffico di agenti in Casa Milan, mentre in viale della Liberazione, dove si erge la nuova sede dell'Inter, si tratta a livello di club. Come raccolto dal nostro inviato, dopo Ausilio, Oriali e Conte, anche Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha raggiunto gli uffici del club nerazzurro. Si parla in particolare di Stefano Sensi, cercando di capire la fattibilità dell'operazione, vista l'alta valutazione del Sassuolo che fa del proprio centrocampista: valutazione che Ausilio vorrebbe abbassare inserendo i giovani Pompetti e Vergani nell'operazione. In ballo anche Andrew Gravillon, ripreso dal Pescara per 6 milioni e molto apprezzato da De Zerbi.