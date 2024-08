TMW - Juventus, fissata la deadline: entro domani la risposta di Pierre Kalulu

La Juventus si aspetta entro domani una risposta da Pierre Kalulu. Secondo quanto raccolto dalla redazione di tuttomercatoweb.com, la deadline è fissata per martedì dopo che il calciatore aveva chiesto alla società bianconera qualche giorno per decidere del suo futuro. Se Kalulu darà il via libera al trasferimento, allora non ci saranno più ostacoli: Juve e Milan hanno infatti già raggiunto da tempo l'accordo sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto.

Sul calciomercato della Juventus, così s'è espresso nella giornata di ieri l'allenatore Thiago Motta: "Stiamo lavorano bene e al massimo per costruire una rosa competitiva. La situazione di Chiesa è cambiata? No, non è cambiata. Abbiamo parlato internamente ed è la dimostrazione di rispetto per tutti i miei giocatori. Trasparenza, chiarezza, questo è il modo che trasmetto ai miei giocatori. Rispetto. Non è cambiato niente".

E ancora: "McKennie è un giocatore utile per noi e funzionale per le nostre esigenze. Domani abbiamo 19 giocatori per affrontare la partita, possono giocare solo 11 e posso fare 5 cambi, non di più. Stiamo bene, buona preparazione, tutto quello che vogliamo vedere. Pronti per affrontare la partita di domani". Quest'oggi, nel diramare la lista dei convocati, Motta ha confermato la presenza di McKennie e l'assenza di Chiesa.