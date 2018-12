TMW - La cura per il mal di gol in casa Milan ha un nome...

Per una squadra che non segna da 4 gare di fila non poteva esserci avversario migliore. Almeno dal punto di vista dei precedenti storici in campionato.

Sono 18 ad oggi i Milan-Spal che hanno messo punti in palio, 17 in Serie A più 1 in cadetteria.

Il bilancio è nettamente a favore dei padroni di casa: 13 vittorie, 4 segni X, 1 sconfitta.

Il KO risale ad oltre mezzo secolo fa, campionato 1956-1957, quando alla 33esima giornata una rete di Di Giacomo al 24’ bastò a fissare quello 0-1 che sul tabellone del Meazza sarebbe arrivato fino al triplice fischio finale dell’arbitro Jonni.

Eppure quel Milan allenato da Gipo Viani avrebbe conquistato il suo sesto titolo di campione d’Italia qualche settimana più tardi.

Solo 2 volte i rossoneri non hanno marcato gol agli estensi. Oltre al già citato 0-1 c’è anche un pareggio ad occhiali, vale a dire uno 0-0, nel 1958-1959.

CONFRONTI DIRETTI A MILANO (SERIE A E SERIE B)

18 incontri disputati

13 vittorie Milan

4 pareggi

1 vittoria Spal

46 gol fatti Milan

12 gol fatti Spal

PRIMA SFIDA A MILANO (SERIE A)

Milan-Spal 1-1, 11° giornata 1951/1952

ULTIMA SFIDA A MILANO (SERIE A)

Milan-Spal 2-0, 5° giornata 2017/2018