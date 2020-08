TMW - Lieve rallentamento dell'Atalanta per Miranchuk: dettagli da limare

C'è ancora qualche dettaglio da limare per l'Atalanta nell'approdo di Aleksey Miranchuk. Fra i due club c'è già l'intesa, così come con il giocatore sulla base di un contratto quinquennale da 1,7 milioni di euro. Da capire qual è la posizione dell'entourage, perché c'è ancora un motivo di discussione che ostacola l'approdo del russo a Bergamo dietro il pagamento di 14,5 milioni.

QUANDO IN ITALIA? Il rallentamento c'è stato, pacifico, ma c'è grande ottimismo per concludere l'operazione. Salvo complicazioni dell'ultimo minuto Miranchuk dovrebbe arrivare in Italia nei prossimi giorni, per conoscere Gasperini e una parte dei suoi nuovi compagni (quelli non impegnati con la Nazionale).