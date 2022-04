TMW - Luis Alberto il possibile sacrificio della Lazio? Spagna o Italia le ipotesi per 30-35 milioni

MilanNews.it

L'avventura di Luis Alberto alla Lazio potrebbe essere davvero giunta al capolinea. Difficile fare previsioni certe sul futuro dello spagnolo ma con i biancocelesti che potrebbero fare un sacrificio importante in estate, per investire sul mercato in entrata, è facile pensare che la scelta possa ricadere su uno dei due centrocampisti più importanti: il numero 10 o Sergej Milinkovic-Savic.

Le ipotesi Italia o Spagna.

Dopo un inizio di stagione difficile, con tante panchine e un rapporto con Maurizio Sarri che stentava a decollare, Luis Alberto piano piano si è riguadagnato la Lazio, a suo di assist e prestazioni convincenti, che hanno fatto sì che anche altri club gli mettessero gli occhi addosso. Non è certo un mistero l'interessamento del Siviglia, che va avanti da anni, e quella del ritorno in patria potrebbe essere la soluzione giusta per tutti, visto che il giocatore gradirebbe la destinazione e il club biancoceleste non rinforzerebbe una diretta concorrente in Serie A, ma resta in piedi anche la candidatura del Milan, che segue con attenzione la situazione, in attesa di capire se si possa aprire uno spiraglio.

La valutazione.

Come detto la Lazio potrebbe certamente sacrificarlo ma trattare con Claudio Lotito, presidente dei capitolini, non è mai cosa semplice. La base di partenza, di un'eventuale trattativa, sarebbe sui 30-35 milioni di euro, che per certi aspetti non sono proprio pochissimi, visto anche che il prossimo 28 settembre il centrocampista compirà 30 anni. La scadenza del suo contratto è fissata invece per il 2025, e questo non agevolerà certo il compito di chi vorrà convincere Lotito ad abbassare le sue richieste.