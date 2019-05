TMW - Milan, Fiorentina, Samp: non c'è solo il tecnico

Da Milano a Firenze: il futuro dell'allenatore non è sempre una priorità. Perché spesso sono le questioni societarie a tenere banco. In alcuni casi (Roma, Petrachi) le mosse sono già fatte e solo da ufficializzare; altrove, invece, prima del tecnico si deve scegliere chi lo sceglierà. A più livelli. È il caso, con tutte le differenze, di Milan e Fiorentina, ma anche della Sampdoria.

I rossoneri aspettano una risposta da Maldini: dopo aver salutato Leonardo e Gattuso, l'ex capitano è chiamato a decidere se seguire i propri vecchi compagni di squadra o assumere un ruolo ancora più centrale nel futuro del Milan. E addirittura Elliott starebbe riconsiderando le scelte di Gazidis, anche se immaginare in questo momento una separazione pure dal CEO pare come minimo complicato.

I viola e un CdA decisivo: domani, il Consiglio d'Amministrazione della Fiorentina potrebbe rappresentare una svolta. In settimana si sono susseguite le voci sulla possibile cessione del club, con Commisso e al-Thani quotati come possibili acquirenti dai Della Valle. Al momento, tutto fa pensare che la famiglia marchigiana rimarrà in sella, ma per il futuro di Vincenzo Montella (e quello di Corvino, che può tornare al Lecce) si passerà inevitabilmente da una giornata decisiva come quella di domani.

Poi c'è la Sampdoria, dove per certi versi la situazione è più chiara. A determinate cifre, Ferrero cede la società; il problema è che di offerte vicine alla valutazione dell'imprenditore romano non se ne sono viste. E quindi per ora decide il Viperetta, che nei giorni scorsi ha incontrato Giampaolo e lo tratterebbe volentieri. Le condizioni del tecnico? Sirene da altre piazze permettendo, avere una squadra in grado di fare un passo in avanti rispetto alle ultime stagioni.