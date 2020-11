TMW - Milan, Pioli e i suoi ragazzi del '99: giovani leve per alimentare i nuovi sogni rossoneri

La storia ricorda i ragazzi del '99 per il loro sacrificio nella prima Guerra Mondiale, quando neanche 18enni vennero mandati al fronte entrando nel cuore della Nazione e restando scolpiti nella memoria delle generazioni successive. Ben più leggera è l'armata composta dai nati alla fine del secolo scorso e che il Milan ha a disposizione in questa stagione di successi, ma rischia comunque di entrare nella storia sportiva dei rossoneri.

Stefano Pioli può contare su ben 7 giocatori nati appunto nel 1999, che stanno facendo le fortune della squadra affiancando nonno Ibra che nell'anno in cui sono nati stava già segnando i primi gol in Nazionale con la Svezia. Il più importante di questi è sicuramente Gigio Donnarumma, ormai un veterano nonostante i suoi 21 anni e considerato ampiamente uno dei leader dello spogliatoio. Poi Rafael Leao, diamante grezzo che il tecnico milanista sta raffinando di partita in partita. E ancora Diogo Dalot e Brahim Diaz due prestiti internazionali che Maldini vorrebbe trattenere anche dopo la scadenza dell'accordo con Man United e Real Madrid. Ma anche Saelemaekers, arrivato circondato da un alone di mistero e ora diventato una delle armi in più da mettere in conto. Matteo Gabbia non è più una semplice giovane alternativa. Infine l'ultimo arrivato Hauge, che ridendo e scherzando ha già segnato in maglia rossonera e che in Europa League potrebbe ritrovare altro spazio.

Un piccolo esercito di 21enni che Pioli sta plasmando per lottare per traguardi impensabili solo pochi mesi fa. Una schiera di giovani leve che il Milan ha lanciato con un sogno ormai svelato ai quattro venti, quello di tornare a vincere dopo anni decisamente difficili.