TMW - Milan, Pobega farà parte della prima squadra 2020/21

Una stagione da assoluto protagonista con il sorprendente Pordenone neo promosso in B e attualmente in lotta per i playoff promozione e un futuro a tinte rossonere. Si può riassumere così il 2020 di Tommaso Pobega, centrocampista classe 1999, oggi agli ordini di Attilio Tesser. Il ragazzo di Trieste, infatti, dopo l'ottima stagione in neroverde, stando a quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, rientrerà al Milan. Per rimanere. A dispetto delle numerose sirene circolate attorno al suo nome nelle scorse settimane, Torino, Fiorentina e Udinese su tutte, la mezzala dovrebbe infatti iniziare la stagione 2020/2021 agli ordini di Ralf Rangnick. Una prima parte di stagione, fino al mercato di gennaio, che rappresenterà per il ragazzo una sorta di apprendistato per capire quello che potrà essere il suo futuro.