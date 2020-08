TMW - Mirabelli: "Gattuso? Come idee è diverso dal giocatore. Credo in Tonali"

L'ex direttore sportivo del Milan Massimiliano Mirabelli ha parlato ai microfoni di TMW Radio. Queste le sue parole:

Gattuso?

"Lui piano piano ci sta lavorando e sta cercando di uscire da questa veste che lo ritaglia troppo come quel famoso giocatore aggressivo tutto grinta. Lui sta cercando di far giocare le sue squadra, è un allenatore diverso come idee dal Gattuso giocatore. Quest'anno dovrà essere la sua consacrazione. Il Napoli a mio avviso ha una grandissima rosa, sta investendo su giocatori importanti e quindi è un doppio campionato per Rino: per il Napoli e per sé stesso".

Se tu dovessi indicare il giocatore classe 2000 da prendere?

"In questo momento, per quello che abbiamo passato, io credo tantissimo in Tonali, nonostante non abbia fatto una stagione come ci si aspettava. Però è un giocatore di grande prospettiva e talento. Chi investirà su Tonali non sbaglierà perchè sarà uno dei pilastri della nostra Nazionale".