TMW - Mirabelli su Ibra: "Rinnovo? Non si può dire."

Massimiliano Mirabelli, ex ds del Milan, è intervenuto in diretta nel corso di Stadio Aperto, trasmissione che va in onda sulle web frequenze di TMW Radio.

Saranno gli ultimi mesi di Ibra al Milan?

"Non si può dire. Ibrahimovic è un giocatore straordinario, ma non può rappresentare la soluzione ai problemi del Milan un giocatore che si avvicina ai 40 anni. Non sarà lui a dover portare la croce".