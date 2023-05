TMW - Montpellier, fissato il prezzo per Wahi: lo seguono Milan, Juventus e Napoli

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il Montpellier ha fissato il prezzo per Elye Wahi, centravanti inseguito anche dai club italiani come Milan, Napoli e Juventus. Dopo i diciassette gol e i sei assist di questa stagione, il club del sud della Francia ha deciso di fare partire la base d'asta a 25 milioni di euro. Non sono ancora arrivate offerte concrete, anche se gli interessamenti sono davvero moltissimi. Il club arancioblù però ha deciso di rimandare tutti i discorsi alla fine della Ligue 1, quindi dopo il weekend del 3 giugno.