TMW - Ozil-Emery, il grande gelo. Il tedesco vuole l'Italia

È uno scenario appena abbozzato, ma nei prossimi mesi potrebbe crescere fino a diventare realtà. Mesut Ozil vuole ritrovare Cristiano Ronaldo, che sia come avversario o come compagno di squadra. Il tedesco, dopo aver giocato in Bundesliga, Liga e Premier League vorrebbe provare un'esperienza nel campionato italiano. Da capire la valutazione che non può essere bassa, sebbene sia da cinque anni e mezzo all'Arsenal e non ci siano problemi economici per una eventuale plusvalenza.

CONTRATTO FINO AL 2021 - Il problema, nell'esborso, è che Ozil ha un accordo ancora abbastanza lungo con i Gunners. Alla finestra c'è la Juventus, che rivoluzionerà ancora la rosa - probabilmente cedendo Dybala - in estate, ma non solo. L'Inter valuterà perché libera dal fair play finanziario, mentre per il Milan ci sarà il fardello settlement. Non è comunque un'opzione da trascurare.

AI FERRI CORTI CON EMERY - Il centrocampista, ex Real Madrid, non ha un feeling particolare con il nuovo tecnico. Anzi, sarebbe proprio questo rapporto teso la principale motivazione per un suo addio, dopo avere rinnovato poco tempo fa. Quando, però, c'era ancora Arsene Wenger. Chiacchierato in ambito Milan ma che è stato accostato, con forza, al Bayern Monaco.