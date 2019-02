TMW - Piatek segna, Gigio miracoloso: Milan, corsa Champions con due certezze

Higuain chi? Il Milan ha già dimenticato il Pipita. Merito di Piatek, autore di due gol in Coppa Italia contro il Napoli e protagonista nella serata dell'Olimpico grazie alla rete ai danni della Roma. Il Pistolero rappresenta già una certezza per il Milan di Gattuso, al quarto posto in campionato e voglioso di mantenerlo fino al termine della stagione. Le marcature del polacco saranno un'arma in più nella corsa verso la massima rassegna continentale, mentre il tecnico rossonero ha elogiato la capacità di Robocop di aiutare anche in fase di impostazione. Un'altra certezza per il Milan è rappresentata da Donnarumma. Classe '99 ma fondamentale per i risultati recenti del Milan: sei clean-sheet nelle ultime otto gare di campionato sono soprattutto merito suo, anche questa sera ci stava per riuscire. Dzeko, Schick, Zaniolo e Pellegrini sono ancora increduli ripensando ai miracoli dell'estremo difensore, battuto solo dal giovane attaccante giallorosso ma aiutato dal goffo intervento di Musacchio che ha mandato fuori tempo lo stesso Donnarumma. Punito dal fuoco amico, dunque, ma non per questo rimandato. Anzi.