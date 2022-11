TMW - Piscedda sullo scudetto: "Milan? Il 'problema' è che il cammino del Napoli è eccezionale"

Nel corso diTMW News, Massimo Piscedda ha analizzato vari temi legati alla corsa scudetto: "Il Napoli - ha detto l'ex calciatore laziale - è per ora irraggiungibile. Dovrebbe perdere due gare e mezzo e le altre raggiungerlo. Credo che le altre si prenderanno punti tra loro e quindi il Napoli è in vantaggio. Lo scorso anno la squadra partenopea perse sei volte in casa e non credo che stavolta sia quel Napoli. È la sola formazione che gioca bene e vince in continuazione. Merita quel che ha e può gestire serenamente la situazione. Il Milan? Il "problema" è che il cammino del Napoli è eccezionale. I rossoneri possono battere li Napoli ma ora sono distanti. La squadra di Spalletti inoltre ha vinto tutti gli contri diretti con le big. La Juve credo sia tornata, quando tornano i grandi, la qualità è enorme e i risultati arrivano".