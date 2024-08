TMW RADIO - Abraham al Milan? Impallomeni: "Per me è un giocatore importante. Potrebbe fare bene"

vedi letture

Nel corso del consueto appuntamento con il programma estivo in onda sulle frequenze di TMW Radio Calciomercato e Ritiri, il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni ha parlato di Milan soffermandosi in modo particolare sui discorsi di calciomercato, che al momento vedono i nomi di Tammy Abraham e Lazar Samardzic essere accostati alla formazione rossonera. Queste le sue dichiarazioni.

Abraham al Milan come lo vede?

"Per me è un giocatore importante. Potrebbe fare bene nel Milan. Calabria contropartita? E' il capitano del Milan, vedremo. La Roma deve completare il mercato, manca qualcosa come centrale e terzino destro, vedremo che deciderà De Rossi".

Samardzic, se ne è parlato tanto ma ora tutto tace. Bisogna puntarci?

"Sta pagando a caro prezzo la vicenda Inter. E' sempre al centro di interessi ma è troppo alto il prezzo. Se l'Udinese chiedesse 15 mln andrebbe via domani, non so come mai in tutto questo tempo non lo ha mai comprato qualcuno. I dubbi sono legati al prezzo, a quella vicenda o da qualcosa a livello tecnico che non convince? Per me può far bene in una squadra già completa, non è un fenomeno ma un giocatore con buoni margini di crescita".