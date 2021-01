TMW RADIO - Amelia: "Milan super protagonista in Serie A"

L'ex portiere Marco Amelia è intervenuto in diretta su TMW Radio, nel corso della trasmissione Stadio Aperto con Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini: "Di questo girone d'andata mi hanno colpito le tante squadre là davanti in pochi punti, ed è bello rivedere tante squadre in lotta per il campionato. La cosa migliore di questa prima parte di stagione, che viene dopo un periodo particolare, di grande difficoltà per tutti. Forse anche questo ha reso più equilibrato un girone col Milan super-protagonista e l'Inter che può tornare a lottare per i vertici ma anche tutte le altre lì agganciate. Dopo le prime difficoltà si sta ritrovando anche la Juventus e sta tornando tra le favorite per lo Scudetto".