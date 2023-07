TMW Radio - Bazzani sul mercato della Serie A: "Il Milan si è mosso bene"

L’ex centravanti e collaboratore tecnico di Sinisa Mihajlovic al Bologna Fabio Bazzani ha parlato durante la trasmissione 'A Tutto Mercato minuto per minuto' in onda lunedì, mercoledì e venerdì dalle 19 alle 21 su TMW Radio e in contemporanea in collaborazione anche su Radio Sportiva: “Non c’è stato ancora tanto, ma il Milan si è mosso bene anche se non saprei identificare un solo colpo come quello migliore. Sono arrivati giocatori utili al gioco di Pioli, di stampo europeo che possono dare frizzantezza alla manovra della squadra anche se dovranno adattarsi al nostro calcio.

Poi c'è l'Inter che ha fatto un colpo importante come Frattesi che era cercato da tantissimi top club".