TMW Radio - Bergonzi: "Basta con le proteste degli allenatori"

L'ex fischietto Mauro Bergonzi a TMW Radio, durante Maracanà, è tornato sugli episodi arbitrali dubbi dello scorso weekend: "Non si possono fare polemiche dove non ci possono essere, visto che ci sono le immagini. Tolto Orsato, sono tutti ragazzi ancora in fase di crescita. E poi dico basta con le proteste degli allenatori, più metti pressioni agli arbitri e più si comportano così. Giusta l'espulsione di Mourihno, ingiusta quella di Spalletti che non lo aveva preso in giro. Basta invece con Gasperini, che non deve dire più certe cose. Fallo su Anguissa? Io non avrei mai fischiato rigore, fossi stato al Var avrei chiamato l'arbitro a rivederselo".