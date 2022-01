TMW Radio - Bergonzi: "Errore di Serra molto grave, è un incubo per gli arbitri"

L'ex arbitro Mauro Bergonzi è intervenuto a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, commentando l'errore commesso da Serra in Milan-Spezia: “Per un arbitro un episodio come quello di Serra è un incubo. Mi ha fatto un po’ tenerezza perché so cosa si prova e può capitare. Purtroppo succede ma questa sera è successo in una partita di Serie A dove il Milan aveva fatto il gol del 2-1 e sarebbe andato primo in classifica ma poi ha perso. Era troppo vicino all’azione, era sicuro del fallo, non si è preoccupato che il pallone potesse andare a Messias e non ha avuto la freddezza di tenere il fischietto in mano. Si è reso conto immediatamente dell’errore e ha chiesto scusa. Si tratta di una cosa successa a tutti gli arbitri, bisogna avere la fortuna che quando capita non sia determinante ai fini del risultato. Mi dispiace dal punto di vista emotivo, dal punto di vista arbitrale è un errore molto grave”.