TMW Radio - Bezzi: "Motta e Fonseca le delusioni del campionato"

Nel pomeriggio di lunedì sulle frequenze di TMW Radio, nella trasmissione Maracanà, è intervenuto come ospite il giornalista Gianni Bezzi che ha offerto il suo punto di vista sulla giornata di campionato che si è disputata nel fine settimana. In chiusura di intervento Bezzi si è concentrato anche sulla situazione del Milan che al momento è estremamente pericolosa considerando che la zona Champions Leagu dista nove punti. Le parole di Bezzi su Fonseca.

Milan fuori dai giochi?

"I due allenatori che sono la delusione del campionato sono Motta e Fonseca. Forse il Milan dovrebbe pensare a cambiare qualcosa in panchina. Con chi? Non lo so, magari Sarri, che potrebbe essere un allenatore di spessore. Il Milan a vederlo in questa posizione e fuori da tutto credo debba portare a una profonda riflessione. E' un brutto segnale. Contro l'Atalanta è comprensibile lo sfogo di Fonseca, il gol di De Ketelaere è irregolare. Se accettiamo queste cose in area, cosa possono fare i difensori? E' un grave errore".