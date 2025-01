TMW Radio - Bezzi sul Milan: "C'è necessità di trovare un attaccante importante"

vedi letture

Il giornalista Gianni Bezzi è intervenuto in diretta a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, per parlare dei temi del giorno.

Milan, Conceicao parla di troppe divisioni dentro il club:

"Il suo arrivo è stato celebrato nel modo migliore con la Supercoppa, ma se poi il Milan torna senza grande fame come ha dimostrato dopo la vittoria della coppa, fa bene a richiamare tutti all'ordine. Conceicao mi sembra che così manda un messaggio fortissimo ai giocatori. E penso che sia un allenatore che se non troverà la strada giusta è anche capace di strappare il contratto e andare via. Il fattore mercato c'è di mezzo, c'è necessità di trovare un attaccante importante, ora vedremo se arriveranno dei rinforzi".

Milan fuori dalla corsa Champions?

"I giochi si fanno in primavera. Lo vedo ancora dentro. Ha avuto una battuta d'arresto e ha incontrato anche una delle migliori Juve della stagione. Motta sta arrivando? Si è svegliato finalmente. Alla Juve conta vincere, ha cominciato a capirlo dopo quanti mesi?".