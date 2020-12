Il procuratore Giovanni Bia è intervenuto in diretta a Stadio Aperto su TMW Radio: "Scamacca va al Milan? Ha grandissime qualità e nel Milan di oggi potrebbe fare davvero molto bene. Oggi quella rossonera è una macchina perfetta, e potrebbe davvero essere una buonissima alternativa per Ibrahimovic senza dare fastidio. Da capire se a Conte piace o no, ma lo vedrei pure all'Inter".