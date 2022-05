TMW RADIO - Biscardi: "Il Milan ha vinto lo scudetto per meriti propri"

MilanNews.it

A Maracanà, su TMW Radio, è intervenuto il giornalista e conduttore Maurizio Biscardi, il quale ha commentato così lo scudetto del Milan: "Se si dice che l'Inter era la squadra più forte e che il Milan ha vinto per gli errori dell'Inter, non si rende merito a un Milan che ha vinto per meriti propri. Il Milan non ha vinto per situazioni casuali, ma perché nelle partite determinanti ha ottenuto quello che l'Inter non ha ottenuto".