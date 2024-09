TMW Radio - Bonanni: "Secondo me Sarri è perfetto per i giocatori che ha il Milan"

Brutto momento per il Milan che dopo i passi avanti fatti registrare contro il Venezia, si è sciolto con una prestazione senza carattere in casa contro il Liverpool al debutto stagionale in Champions League. Ora la situazione per il mister Paulo Fonseca si fa pesantissima e domenica ci sarà il derby contro l'Inter che di certo non aiuta. Intanto sulle frequenze di TMW Radio ha parlato l'ex calciatore e allenatore Massimo Bonanni. Le sue parole sul momento rossonero.

Milan in crisi, si parla anche di Tudor:

"La scelta di Fonseca l'ho bocciata dall'inizio. Ero convinto che andasse Conte, pensavo che potesse andare uno tra De Zerbi e Sarri. E dico una cosa: secondo me Sarri è perfetto, per i giocatori che ha. Per i giocatori tecnici e di gamba che ci sono in rosa. Non so se ha il pedigree da Milan, non è facile ma per me Sarri non farebbe danni".