TMW RADIO - Bonato: "Con Kessie il Milan non ripeterà l'errore fatto con Donnarumma"

Il dirigente sportivo Nereo Bonato ha parlato a TMW Radio, nel corso della trasmissione Stadio Aperto con Francesco Benvenuti e Dimitri Conti. Queste le su dichiarazioni sulle vicende Donnarumma-Calhanoglu: "Quando succedono cose del genere sembra che la società potesse fare di meglio o abbia sbagliato. La situazione Donnarumma però era complicata perché già dall'anno prima non sono riusciti a fare il rinnovo, in quanto sarebbe servita la Champions. Lì dovevano farlo, e invece si è bloccato. Quest'anno con Kessie non faranno lo stesso, cercando una soluzione immediata. Superare i limiti, poi, non è neanche giusto: sotto questo aspetto al Milan hanno lavorato bene e gliene voglio dare atto, hanno ringiovanito la squadra e alleggerito il monte salari, raggiungendo comunque la Champions".