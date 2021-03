TMW RADIO - Braglia: "Credo che Pioli meriti il rinnovo"

L'ex portiere Simone Braglia a TMW Radio, durante il Maracanà Show, ha parlato del Milan. Ecco cosa ha detto:

Che ne pensa di Pioli e del suo rendimento?

"Credo che meriti il rinnovo. I problemi del Milan sono i rinnovi dei giocatori più rappresentativi. Ibrahimovic? È fondamentale ma capirei se non arrivasse il rinnovo, per una questione di età. Manca un uomo che affianchi Maldini anche sul mercato. In prospettiva può diventare una realtà a livello europeo".

Fa bene il Milan a credere allo Scudetto?

"No, siamo realisti. È già tanto che il Milan abbia confermato di poter essere la seconda forza del campionato. L'unico dubbio rimane la società. I problemi di bilancio ci sono per tutti, per fare una squadra competitiva servono investimenti e credo che Elliott non credo che voglia e possa fare qualcosa".