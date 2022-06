TMW Radio - Braglia: "Ibra? Chi ha vissuto lo spogliatoio sa cosa vuol dire avere uno come lui"

MilanNews.it

A TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto l'ex portiere Simone Braglia. Ecco le sue parole sul Milan:

Milan, mancano ancora le firme di Massara e Maldini...

"In una società che vince il campionato, le prime cose che si dovrebbero sistemare sono i manager. Questo non avviene e da tifoso chiedo come mai. La spiegazione è solo una. Conoscendo Maldini non ha le stesse garanzie che si aspettava con l'avvento della nuova società. Altrimenti si avrebbe già l'accordo. C'è qualcosa che non torna dal punto di vista delle vedute o del budget di mercato. Sarebbe molto strano. Forse ci sono problemi abbastanza seri dietro".

Ibrahimovic ha detto che il tempo è dalla sua parte. Potrà ancora essere determinante nel Milan?

"E' lui che decide cosa fare. In tutte le vesti è uno che è prezioso. Chi ha vissuto lo spogliatoio sa cosa vuol dire avere uno come lui".