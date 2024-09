TMW RADIO - Braglia: "Stasera il Milan deve fare la partita perfetta"

L'ex portiere Simone Braglia è stato ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Una fotografia del momento del Bologna?

"La Champions come motivazioni può aiutare tantissimo. Sia Bologna che Milan possono ritrovare in coppa l'equilibrio che serve anche per il campionato".

Champions, si riparte. Cambia la musica per Milan e Juventus con la coppa?

"Ho più fiducia in un equilibrio che ha la Juve, però il Milan per metà squadra ha nazionali stranieri e quindi hanno esperienza. Bisogna che trovino una quadratura ambientale e continuità che non c'è stata".

Milan-Liverpool, sfida Theo e Leao contro Alexander-Arnold e Salah:

"Può essere questo il confronto-partita? Che debbano dimostrare di più i due milanisti è fuor di dubbio. Dovrebbero fare la partita della vita. Credo che il Milan debba fare la partita perfetta, troppi i punti di domanda oggi in questa squadra. Mi fido di più di Theo Hernandez che di Leao".