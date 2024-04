TMW Radio - Brambati: "Con tutto quello che ha speso, il Milan ha fatto annata deludente"

Momento molto difficile per il Milan che, nel giro di dieci giorni, ha posto fine alla sua stagione nel modo migliore possibile, virtualmente parlando. Prima la sconfitta con eliminazione dall'Europa League per mano della Roma e poi la sesta umiliazione consecutiva in un derby contro l'Inter. Ai rossoneri ormai è rimasto solamente l'obiettivo del secondo posto e sabato ci sarà la sfida all'Allianz Stadium di Torino contro la Juventus che dirà moltissimo se non tutto su questa volata per il secondo gradino del podio. Ne ha parlato Massimo Brambati sulle frequenze di TMW Radio a Maracanà.

Il pensiero di Massimo Brambati sul Milan: "Sottolineo quanto il Milan, con tutto quello che ha speso, abbia fatto un’annata a dir poco deludente. È uscita dalla Champions League ed è stata eliminata da una bellissima Roma, in una gara complicata ma non impossibile. Non è mai entrato nel giro scudetto. Se il Milan avesse vinto solo i due derby, che ha perso entrambi, sarebbe tipo a -5. Se avesse vinto due derby sarebbe stata un’annata più dignitosa. Se arrivi secondo, ma a 20 punti, che secondo posto è?. Questa estate hanno speso più di 100 milioni. Per tutti gli infortuni, che anche qui sono un punto interrogativo, sono intervenuti anche a gennaio sul mercato. Quando il Milan è uscito dalla Coppa Italia ed è stato retrocesso in Europa League io mi ero convinto che fosse un’annata deludente”.