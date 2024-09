TMW Radio - Brambati: "E se il Milan non vincesse con il Venezia? Per me Fonseca rimane, non è a rischio"

A Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è arrivato il momento dell'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati.

Se il Milan non vince contro il Venezia, che succede a Fonseca?

"Per me rimane, non è a rischio. Sicuramente non deve continuare così, ma credo che nn sia a rischio ora, anche perché devi trovare un'alternativa. Oggi chi c'è? E chi lo va a scegliere? E poi credo che ci sia una certa differenza tecnica tra Venezia e Milan, inoltre anticipa il derby. In queste tre gare si gioca molta della sua credibilità comunque. Dopo queste tre partite cominceranno a tirare le somme".

Ha parlato Totti, che ha detto che De Rossi rischia di fare la fine di Mourinho e non solo:

"A me piace Totti quando esprime dei giudizi, fa vedere che ha personalità. Mi piacerebbe rivederlo alla Roma come dirigente, credo sia maturato. Se fai un percorso dopo il ritiro, cominci a tessere conoscenze oltre il campo, perché non tornare? Sai che vuol dire una coppia Totti-De Rossi? Se la Roma non raggiunge la Champions quest'anno non è un fallimento ma è un obiettivo mancato. De Rossi è stato rinnovato proprio per questo e per il percorso che ha fatto lui quando è subentrato. Quest'anno l'obiettivo deve per forza essere quello di entrare in Champions".