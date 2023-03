TMW Radio - Brambati: "Fiorentina ostacolo difficile: non è mai facile a Firenze"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, ha parlato su TMW Radio della partita di questa sera tra Fiorentina e Milan: "La Fiorentina ti può mettere in difficoltà. Se uscisse con un buon risultato, il Milan avrebbe bypassato un ostacolo difficile. A Firenze non è mai facile, la Viola finora ha deluso ma forse ha intrapreso la strada giusta ora. Sarà un ostacolo molto importante per il Milan, anche se continuo a dire che le squadre dietro al Napoli, Juventus compresa, sono in un ritardo che trovo esagerato e per questo mi hanno deluso"