TMW RADIO - Brambati: "Inchiesta ultras? Vorrei capire cosa ne pensano Oaktree e Cardinale, perché gli americani non sanno neanche cosa significano queste cose"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento di Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore.

Da dove parte?

"Mi ha lasciato un po' perplesso questa inchiesta sugli ultras. Non pensavo si arrivasse a questi livelli, anche tirando dentro i tesserati, con allenatori, giocatori e dirigenti contattati da questi soggetti. Sono amaramente sorpreso e non fa una bella pubblicità al nostro calcio. Vorrei capire cosa ne pensano Oaktree e Cardinale, perché gli americani non sanno neanche cosa significano queste cose".

Cosa aggiunge poi?

"Questa versione della Champions non mi piace. A me piaceva la vecchia Coppa dei Campioni, che partecipa già la quarta del campionato non mi piace, poi questa formula...sembra un'Eurolega di basket".