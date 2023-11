TMW Radio - Brambati: "Materazzi era vicino al Milan ma la Curva non lo voleva: Galliani fece retromarcia"

Ospiti: Marocchino:" La perdita di Bennacer per il Milan è pesante." Paganin:" Sarri ha aperto una strada importante. " Brambati: " Anche in caso di sconfitta Pioli non ve messo in discussione" Impallomeni:" Il Napoli filosoficamente verrà ricordato ma non per 30 anni." Maracana Con Marco Piccari Stefano Impallomeni e Alessandro Cucciari.