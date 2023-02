TMW RADIO - Brambati: "Milan? Come se lo scorso anno sia andato sopra le proprie possibilità"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

A parlare dei temi del giorno a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati.

Milan, quali i motivi della crisi?

"Credo che sia un insieme di situazioni. Il rinnovo di Massara e Maldini non c'entra sul mercato, certi obiettivi non poteva prenderli il Milan purtroppo. Ci sono delle concause, non ce n'è una in particolare che incide oggi. Di sicuro hai speso 30 mln per un giocatore che non c'è, ossia De Ketelaere, e hai perso Kessiè. C'è la situazione Leao che è imbarazzante, c'è una spaccatura tra lui e la società e non fa bene anche al gruppo. Pioli ha le proprie responsabilità ma continuo a sottolineare una cosa: ma il Milan vero è questo o quello che abbiamo visto nel girone di ritorno dello scorso anno? O forse quello andava a una marcia superiore rispetto a quella che poteva avere? Come se lo scorso anno viaggiasse sopra le proprie possibilità".

Pioli ha perso lo spogliatoio?

"Non lo so. E' difficile da dire, bisognerebbe stare dentro quelle dinamiche. Tonali tempo fa disse, prima del Mondiale, che qualcosa non andava. Ad oggi sembra una premonizione. Già prima del Mondiale fece qualche partita che aveva fatto dubitare. Rischia Pioli? Devi averne uno già in mente, chi c'è in giro ora? Non so proprio".