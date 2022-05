TMW RADIO - Brambati: "Milan, questo Scudetto parte da lontano. Maignan, Kalulu, Leao e Theo top"

MilanNews.it

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto Massimo Brambati, procuratore ed ex calciatore. Ecco le sue parole sul Milan Campione d'Italia:

Un commento sullo Scudetto del Milan...

"Questo Scudetto parte da lontano. Ho pungolato Pioli, perché non arrivava mai a vincere. Sono contento che sia arrivato a questo successo il tecnico. E' stato ottenuto con tanta umiltà, è uno Scudetto diverso. Si è ragionato sugli acquisti e sulle cessioni, vedi Donnarumma e Calhanoglu. E' uno Scudetto anomalo e insperato, vedevo favorite Inter e Napoli. Mi hanno deluso Inzaghi e l'Inter, perché il derby perso è stata la svolta in negativo. Lì, facendo delle scelte discutibili, hai capovolto l'inerzia di un campionato".

I giocatori più importanti in questa corsa?

"Dico Maignan, Kalulu, Leao e Theo Hernandez. Ibra non è stato sul campo così presente per problemi fisici, ma è stato comunque importante come presenza nello spogliatoio. E' stato un secondo allenatore, ma anche un esempio".