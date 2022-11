TMW RADIO - Brambati: "Pioli cresciuto tantissimo, non mi aspettavo che vincesse il campionato"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, a TMW Radio, durante Maracanà ha parlato così di Stefano Pioli: "Pioli è cresciuto tantissimo, non me l'aspettavo, come non mi aspettavo che vincesse il campionato. Quando ti siedi su certe panchine devi vincere. Il Milan veniva da un momento di crescita, ha preso un allenatore che non era la prima scelta, perché prima c'erano Spalletti e Rangnick. E' stata una fortuna di entrambi trovarsi".