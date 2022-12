TMW RADIO - Brambati: "Sono curioso di capire come cambierà il Milan con il rientro graduale in squadra di Ibra"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel suo intervento a TMW Radio, Massimo Brambati ha parlato dei possibili uomini chiave al rientro in campionato: "Sono curioso di capire come cambierà il Milan con il rientro graduale in squadra di Ibrahimovic. Se recupera anche lui e secondo me se sta bene, nonostante l'età, può essere importante negli ultimi venti minuti. Già lo scorso anno ha dimostrato di poter essere un fattore. Per me non cambia la difesa, rimarrà a quattro Pioli. Cercheranno di recuperare a tutti i costi De Ketelaere anche se in questo momento lo vedo lontanissimo da quello visto al Bruges. Rimango fiducioso perché quel giocatore lì non può essere scomparso: mi auguro per questo ragazzo che cominci a tenere fuori questa timidezza e cominci a esprimere il suo vero valore".