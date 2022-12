TMW Radio - Buriani: "Il Milan ha il tempo per aspettare i nuovi"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

L’ex calciatore Ruben Buriani è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante la trasmissione Piazza Affari, per commentare alcune situazioni riguardanti il Milan.

Il Milan sta rispettando le aspettative di inizio stagione per quello che è il valore della rosa?

“Non dimentichiamoci che il Milan ora ha fuori giocatori importanti come Florenzi e Calabria. Per quanto riguarda i nuovi, si sa che chi arriva in una squadra che ha appena vinto il campionato è difficile imporsi, ma se i nuovi arrivati sono stati scelti è perché hanno le potenzialità di imporsi nel Milan. C’è tempo per aspettarli”.