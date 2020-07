TMW RADIO - Capozucca: "Rangnick indicato come il Messia ma non ha mai vinto niente"

Il dirigente sportivo Stefano Capozucca è intervenuto in diretta a Stadio Aperto, trasmissione in onda sulle web frequenze di TMW Radio, e ha parlato così dell'avvicendamento Pioli-Rangnick: "Pioli anche a Firenze aveva dimostrato che persona fosse, rassegnando le dimissioni. Al Milan dà la sensazione di avere la squadra in mano, si vede che apprezzano il lavoro dell'allenatore. Un detto dice che se tuona, da qualche parte piove. Da più parti indicano Rangnick come il Messia, ma mi permetto di dire che non ha mai vinto niente. Pioli è una persona molto per bene, lo conosco personalmente. So anche che sarebbe venuto a Genova, ma sono arrivato secondo...".