TMW RADIO - Cerruti: "Ibra ha un peso come Maradona nel Mondiale '86"

Il giornalista Alberto Cerruti a TMW Radio, durante Maracanà, è tornato sul weekend di Serie A. Ecco le sue parole:

Milan che prova la fuga. Se lo aspettava?

"Ci sono cinque motivi per cui il Milan può vincere lo Scudetto. Ibra ha un peso come solo Maradona nel Mondiale '86. E poi il lavoro e i record di Pioli, poi l'assenza di pressioni, le difficoltà delle concorrenti e l'effetto sorpresa che c'è in certe stagioni. Se non succederà non sarà un fallimento, mentre lo sarebbe per Juve e Inter".

Milan che ha iniziato prima la stagione, quanto può incidere?

"Questo sicuramente va valutato, ma c'è il rovescio della medaglia, nel senso che si può pagare alla distanza. Il Milan però ha dimostrato di avere un'eccellente forma atletica. E così non senti la fatica".

Campionato già delineato?

"Non è chiuso, anzi è apertissimo. Però il Milan non può essere più una sorpresa ma è una realtà. Ha il grande vantaggio di non doverlo vincere. L'obiettivo è quello di rientrare in Champions, poi tutto quello che viene è in più. Fa bene il Milan a tenere il profilo basso ma ci sono tanti elementi che giocano a suo favore".