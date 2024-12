TMW Radio - Cugini: "Non è un momento facile per i tifosi rossoneri. Unica svolta potrebbe essere lo stadio"

Nel pomeriggio di TMW Radio è intervenuto il giornalista Mimmo Cugini che nella trasmissione Marcanà ha trovato spazio per parlare anche del Milan: dalla contestazione dei tifosi nei confronti della proprietà, fino a scelte tecniche di campo come la posizione di Theo Hernandez e Alex Jimenez. Le sue parole.

Sull contestazione: "Non è un momento facile per i tifosi rossoneri, dentro una tempesta che sembra non finire mai. C'è il rischio che questa gestione anomala vada avanti per altri 2-3 anni, il che significherebbe rimanere in questo limbo e rimanere tra le prime 3-4 per portare soldi nel club. L'unica svolta potrebbe essere lo stadio, che credo che sia un business a cui Cardinale tiene molto"