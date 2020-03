TMW RADIO - D'Amico: "Milan, non è corretto parlare di tecnico e giocatori nuovi"

Vincenzo D'Amico, ex calciatore ed opinionista, ha commentato le notizie del giorno in diretta a TMW Radio, durante Maracanà. Ecco le sue parole:

Come stai vivendo questo momento?

"Io sono a Madeira, in Portogallo. Non ci sono ancora casi accertati, non c'è ansia in nessuno. Hanno chiuso le scuole venerdì scorso, così come i voli per le zone più pericolose. Ma la situazione per il momento è tranquilla".

Milan, si parla di un nuovo tecnico. Ma Pioli meriterebbe la conferma?

"Non è stato smentito dalla società un accordo di massima con Rangnick. Pioli sta lavorando bene e ha un curriculum che non è peggiore di quello di Rangnick. Si parla di tecnico e giocatori nuovi, non è corretto questo. Avranno parlato con Pioli o avrà saputo tutto solo dai giornali? Per il momento a Pioli gli hanno dato giocatori non da Milan, eccetto il ritorno di Ibrahimovic. Diamogli una squadra all'altezza e vediamo".