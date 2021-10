TMW Radio - De Canio: "Milan sorpresa della passata stagione. Maldini, che lavoro!"

L'allenatore Luigi De Canio è intervenuto a TMW Radio per parlare di Milan e Napoli. Questa la domanda: più sorpreso dal Milan o dal Napoli? "Nessuna delle due. Il Napoli ormai è da tanti anni stabilmente ai vertici del calcio italiano, per parecchi anni è stata l'antagonista della Juventus e nello scorso poteva essere quella dell'Inter, poi per situazioni infelici ed episodi sfortunati sono addirittura usciti fuori dai piazzamenti Champions. Ora Spalletti ha fatto ritrovare solidità difensiva, bravi poi ad inserire un giocatore dinamico come Anguissa che dà fisicità e propensione al ribaltamento di fronte, cosa mancata dopo l'addio di Allan. Il Milan invece per me è stata l'autentica sorpresa della stagione scorsa, Maldini ha fatto un grande lavoro assicurandosi altri giovani. Mi piace che, pur stando attenti al bilancio, abbiano una squadra molto forte e in testa nonostante gli infortuni".