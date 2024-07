TMW Radio - De Paola: "C'è una rivalutazione di qualche giocatore, a partire da Saelemaekers"

A TMW Radio, per l'Editoriale, è intervenuto il direttore Paolo De Paola. Ecco le sue parole sul Milan:

Il Milan accelera sul mercato...

"A me sembra che abbia cambiato rotta il Milan, Fonseca si sta facendo apprezzare dai suoi giocatori. C'è una rivalutazione di qualche giocatore, a partire da Saelemaekers, Colombo è molto interessante, arriverà Pavlovic, c'è già Morata, ma sarà importante agire sulla difesa visto cosa è successo lo scorso anno. Occhio però a non sopravvalutare anche le amichevoli, non si esageri con l'entusiasmo dopo la vittoria contro il City, che è poco indicativa".

Roma, tanto entusiasmo per Soulé. Può essere anche un entusiasmo controproducente?

"Tutto è in rapporto alle aspettative di una piazza. E' normale che un talento come lui faccia scaldare, ma Soulé non è Ronaldo e tutto questo entusiasmo è perché attorno al progetto di De Rossi e agli acquisti c'è curiosità. E' una squadra giovane, se Soulé è il più famoso vuol dire che si va sulle uova, con molta attenzione per capire quello che farà. L'entusiasmo lo porta solo De Rossi, è lui che innesca le fantasie sui calciatori".