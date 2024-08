TMW RADIO - De Paola: "Fonseca, perché Jovic e non Camarda?"

Durante l'appuntamento odierno con Maracanà è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, il direttore Paolo De Paola. Queste le sue parole: "Ormai gli allenatori si appellano sempre al mercato, eppure la Fiorentina non ha fatto un cattivo mercato. Conte è troppo legato alla vicenda Osimhen e Lukaku e fa fatica a plasmare la squadra. Non so se dare le colpe all'allenatore o a quanto stabilito a inizio estate con la società che non sta funzionando. Non vedo grande armonia coi dirigenti che una volta erano abituati ad essere grandi protagonisti attivi. L'Atalanta per me è l'outisider per lo scudetto, non la sorpresa, la metto tra le favorite per la vittoria del campionato. Faranno fatica le romane e la Fiorentina a entrare nel giro, tra queste ci può essere una sorpresa.

L'Atalanta per il primo anno ha speso il doppio di quanto ha incassato, è una società che sta facendo un investimento eccezionale. Un'altra che ha speso molto è il Napoli, ci sono delle stranezze in questo mercato, il Milan ha comprato bene ma non abbiamo la conformazione giusta per poterla giudicare. Thiago Motta non ha deluso ma ho visto in una partita tutto ciò che non ho mai visto in tre anni di Allegri. L'Atalanta ha la serenità delle squadre che può permettersi di perdere, quest'aspetto insieme al mercato può essere un valore aggiunto per inserirsi. La sorpresa vera potrebbe essere il Parma, mi sento che può far divertire. Ma secondo voi è meglio Jovic che Camarda? Sempre questa prudenza che prevale per delle fissazioni degli allenatori. Ora Fonseca vuole aspettare Fofana, intanto se metteva prima i due giocatori nel secondo tempo contro il Torino magari la pareggiava prima".