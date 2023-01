TMW Radio - De Paola: "Milan irriconoscibile, manca coesione tra i giocatori"

MilanNews.it

Editoriale con Paolo De Paola

Durante l'appuntamento odierno con L'Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Paolo De Paola. Queste le sue parole sul Milan: “Oggi una squadra organizzata può mettere in difficoltà chiunque e non esistono più le squadre cuscinetto, lo dimostra il Sassuolo di ieri. Dall’altra parte se c’è supponenza, presunzione o stanchezza mentale puoi perdere con chiunque. Lo si vede nell’atteggiamento di giocatori come Theo o Giroud, lo vedi anche in giocatori meno reclamati come Calabria che spinge molto meno dello scorso anno. Il Milan è veramente irriconoscibile ma è più o meno la squadra dell’anno scorso. Manca quella coesione tra i giocatori e tra i reparti che mette la squadra in difficoltà".